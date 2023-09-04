Последнее обновление: 04.09.2023 15:42

Citibank сворачивает сеть банкоматов в России

Российская "дочка" одного из крупнейших банков Уолл-стрит Citigroup Inc – "Ситибанк" – 4 сентября сообщила о сворачивании сети банкоматов. Об этом сообщает Moscow Times.

"Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ "Ситибанк". Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года", – говорится в сообщении банка для клиентов.

Большинство сделок клиентам теперь предлагают проводить в онлайн-банкинге Citibank.

В конце 2022 года российский банк "Уралсиб" выкупил портфель потребительских кредитов Ситибанка и продолжит обслуживание этих ссуд.

Citigroup Inc сообщила в конце прошлого лета о закрытии российского подразделения, что должно было вылиться в списание около 170 миллионов долларов.

Так, соглашение с "Уралсибом" стало частью плана Citi по сокращению операций и присутствию в России, объясняли в C,itigroup ранее.

"Ситибанк" попал в число 45 банков, соглашения с акционерным капиталом которых ограничил Путин.



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