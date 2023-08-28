Финляндия планирует в 2024 году потратить 2,3% ВВП на оборону

Проект бюджета правительства Финляндии на 2024 год предусматривает расходы в размере 2,3% ВВП на оборону в соответствии с требованиями Североатлантического Альянса – страна стала пока последним членом военно-политического блока. Об этом говорится в сообщении финского Министерства обороны.

Оборонные расходы Финляндии в 2024 году снизятся по сравнению с 2023-м – прежде всего из-за сокращения оборонных закупок "в связи с изменением военно-оперативной среды" (вероятно, это намек на вступление страны в НАТО).

В то же время оперативный бюджет финских Сил обороны увеличится примерно на 237 миллионов евро, а их операционные расходы предлагается увеличить на 50 миллионов евро на основе правительственной программы.

"Такое увеличение будет способствовать дальнейшему укреплению обороноспособности и отвечать оборонным требованиям членства Финляндии в НАТО, а также поддерживать деятельность Финляндии как государства-члена НАТО", – говорится в сообщении.

Отдельно в бюджете финского Минобороны предусмотрены 242 миллиона евро на замену военного оборудования, поставленного Финляндией в Украину.

Финляндия официально присоединилась к НАТО 4 апреля.