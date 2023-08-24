Болгария выделит €150 тысяч на гуманитарную помощь Украине

Правительство Болгарии на заседании в среду приняло решение выделить 293 376 болгарских левов (€150 тысяч) на гуманитарную помощь Украине в связи со сложной ситуацией из-за войны. Об этом говорится в решении правительства.

Отмечается, что решение является подтверждением последовательной позиции Болгарии в поддержку усилий ЕС и международного сообщества, направленных на облегчение страданий и оказание помощи украинскому населению.

Гуманитарная помощь Болгарии будет распределена тремя равными частями в пользу Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Детского фонда ООН и Международного комитета Красного Креста.

Финансирование будет осуществляться из бюджета развития и гуманитарной помощи болгарского Министерства иностранных дел.