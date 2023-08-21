Эстония заплатит Еврокомиссии штраф на сотни тысяч евро

Эстонии придется заплатить Европейской комиссии штраф на несколько сотен тысяч евро за задержку с внесением поправок в законодательство, которые касаются защиты информаторов и антимонопольных ограничений. Об этом в комментарии ERR заявила представительница юридического отдела эстонского МИД Неле Грюнберг.

Она сообщила, что сумма штрафа составит не меньше 168 тысяч евро по одному делу и как минимум столько же – по второму, хотя разбирательство еще не закончено.

"Даже если мы будем оспаривать в суде, это та сумма, ниже которой Еврокомиссия в ходе судопроизводства точно не опустится. Есть большая вероятность того, что суд все же обяжет нас выплатить эту минимальную сумму, потому что мы опоздали, это не оспаривается", – отметила Грюнберг.

Согласно директиве ЕС о защите информаторов, работникам, которые сообщают о коррупционных нарушениях на предприятии, должна гарантироваться анонимность. Она также обязывает все предприятия, где работают минимум 50 человек, создать канал, для сообщения о нарушениях.

Эстония все еще не включила директиву в национальное законодательство, которую члены Евросоюза обязаны были включить до 17 декабря 2021 года.

В результате Еврокомиссия возбудила против Эстонии производство о нарушении, а позже обратилась в Европейский суд с требованием платить 600 евро за каждый день задержки, поэтому сейчас общая сумма выросла до 370 тысяч евро.

Максимальная сумма штрафа по двум нарушениям на сегодня может составить 560 тысяч евро. Ожидается, что в ближайшие недели правительство утвердит проект закона о защите информаторов и направит его в парламент – Рийгикогу.

О возможных сроках принятия антимонопольных поправок не сообщается. По словам генерального директора Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ, замедление их согласования связано с интересами бизнеса и отсутствием политической воли. Юристы объясняют задержку формой закона, который может навредить деловому климату Эстонии и праву.

Эстония рискует получить увеличение штрафа с 600 до 2340 евро за каждый день задержки, если не успеет принять поправки до того, как Европейский суд вынесет свое решение.