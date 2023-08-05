Последнее обновление: 05.08.2023 08:54

МИД Беларуси не нашел в ноте Польши доказательств нарушения границы

МИД Беларуси в пятницу вечером подтвердил получение ноты посольства Польши о нарушении белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши и заявил, что переданная нота не содержит «неопровержимых доказательств».

"Подтверждаем получение ноты Посольства Польши в Беларуси относительно якобы факта нарушения 1 августа 2023 г. воздушного пространства этой страны двумя белорусскими вертолетами. Отмечаем, что переданная нота не содержит «неопровержимых» доказательств. Данные объективного контроля польская сторона не предоставила», - говорится в сообщении пресс-службы МИД РБ.

«В то же время соответствующие заявления белорусской стороны по данной теме опирались сугубо на данные объективного контроля полетов воздушных судов. Более того, польская сторона была накануне в установленном порядке проинформирована о планируемых полетах вертолетов в приграничной зоне, что также подтверждает отсутствие каких-либо намерений белорусской стороны нарушать воздушное пространство соседнего государства. В очередной раз призываем польскую сторону искусственно не нагнетать ситуацию», - также сказано в сообщении.

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