Польша направит больше военнослужащих и вертолетов на границу с Беларусью

Министерство обороны Польши приняло решение направить больше военнослужащих и боевых вертолетов на границу с Беларусью после нарушения белорусскими вертолетами воздушных границ страны.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте польского военного ведомства.

"Министр национальной обороны, председатель комитета по делам национальной безопасности и обороны Мариуш Блащак приказал увеличить число солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты", - отмечается в тексте.

Согласно сообщению, польская сторона проинформировала НАТО об инциденте.

В ведомстве пояснили, что "пересечение границы произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что затрудняет его фиксацию радиолокационными системами", потому "в утреннем сообщении оперативное командование утверждало, что польские радиолокационные системы не зафиксировали никаких нарушений воздушного пространства страны".

Ранее местные жители вблизи польско-белорусской границы обратили внимание на пролет белорусских вертолетов и выразили обеспокоенность по этому поводу. В первой половине дня оперативное командование ВС Польши заявило, что это плановое патрулирование, о котором белорусская сторона заранее уведомила Варшаву, и нарушения границ не произошло.