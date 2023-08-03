Последнее обновление: 03.08.2023 08:33

Беларусь утверждает, что вертолеты не подлетали к границе ближе, чем на 2 км

Белорусские вертолеты не только не нарушили воздушное пространство Польши, но даже не подлетали к границе ближе, чем на 1,9 км, следует из заявления Минобороны Беларуси.

«Вертолеты Республики Беларусь выполняли полеты на высоте 150-200 метров, а траектория полетов не приближалась ближе 1900 метров к государственной границе. При этом, в тот же день польский вертолет Ми-2 выполнял полет в 200 метрах от нашей границы, что подтверждено данными контроля радиолокационных станций», - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что «польская сторона была в установленном порядке проинформирована о планируемых полетах вертолетов».

«Совершение каких-либо провокаций в подобной ситуации, когда перемещение воздушных судов однозначно отслеживается сопредельной стороной, явно не логично», - апеллирует Минобороны к некой логике.

Кроме того, в сообщении отмечается, что «подготовленные и представленные польской стороне подробные данные объективного контроля полетов воздушных судов РБ подтверждают отсутствие каких-либо оснований для обвинения в нарушении государственной границы».

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