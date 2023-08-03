Польша перебросила ударные вертолеты к границе с Беларусью

Польша переместила к границе в Подляском воеводстве ударные вертолеты после провокации с пересечением границы белорусскими вертолетами, сообщает TVP.

На брифинге министр обороны Мариуш Блащак и генерал Марек Соколовский объявили, что Польша переместила в Подляское воеводство к границе с Беларусью боевые вертолеты из 1-й авиационной бригады сухопутных сил и 25-й бригады воздушной кавалерии

Генерал Соколовский заявил, что они будут дежурить в режиме полной готовности с базированием в двух местах.

"Эти вертолеты вооружены и готовы к бою", – заявил он, добавив, что в экипажах есть пилоты с опытом миссий в Ираке и Афганистане. "Они очень опытные. Если будет происходить что-то тревожное, они без колебаний применят оружие", – заявил генерал.