Польша передала Беларуси доказательства нарушения границы вертолетами

Посольство Польши в Минске передало в МИД Беларуси подтверждение того, что белорусские военные вертолеты 1 августа действительно нарушили воздушное пространство Польши.

Как сообщает RMF24, посольство Польши в Минске 4 августа передало "подробную информацию, подтверждающую факт, что 1 августа 2023 года два белорусских военных вертолета нарушили воздушное пространство Польши".

"Предоставленные данные противоречат позиции Беларуси, высказанной в официальных заявлениях МИД Беларуси и Министерства обороны. Призываем белорусскую сторону безотлагательно предоставить объяснения инцидента, исправить позицию по этому вопросу и прекратить все провокации вдоль польско-белорусской границы", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел.