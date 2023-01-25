Нижняя палата парламента проголосовала во втором чтении за «основы гражданского общества»

Нижняя палата парламента РБ приняла во втором чтении проект закона «Об основах гражданского общества», сообщил пресс-служба нижней палаты.

«Законопроект разработан в целях правового обеспечения регулирования сферы взаимодействия государственных органов (организаций) и гражданского общества и направлен на консолидацию усилий личности, общества и государства по реализации национальных интересов Республики Беларусь.

В законопроекте, в частности:

- определены понятия «гражданское общество» и «субъекты гражданского общества»;

- закреплены принципы взаимодействия государства и гражданского общества;

- установлены основные задачи взаимодействия государства и субъектов гражданского общества;

- регламентированы способы содействия государства развитию гражданского общества;

- детализированы особые формы взаимодействия государства и субъектов гражданского общества.