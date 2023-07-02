Лукашенко подписал закон об ужесточении условий для СМИ в Беларуси

Лукашенко в субботу подписал поправки в закон о СМИ, ужесточающие требования к СМИ и интернет медиа в стране.

В частности, поправки предусматривают возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории Республики Беларусь «в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ».

Расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору.

Устанавливаются требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, распространяющих продукцию телевизионных и (или) радиовещательных СМИ.

«Документ направлен на совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере, а также на расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Беларуси», - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.