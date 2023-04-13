Последнее обновление: 13.04.2023 13:37

Мининформ РБ вынес предупреждение A1 из-за «запрещенного» Setanta Sports

Мининформ Беларуси вынес письменное предупреждение оператору мобильно связи "А1" за распространение запрещенных в Беларуси группы телеканалов спортивного вещания Setanta Sports.

Setanta Sports входило в пакет IPTV voka.tv, предоставляемого компаний A1 своим клиентам.

«13 апреля Министерство информации Республики Беларусь вынесло письменное предупреждение распространителю продукции телевизионных СМИ — унитарному предприятию «А1». В ходе мониторинга информации, размещенной на интернет-ресурсе voka. tv, установлено наличие предложения к просмотру телеканалов «Setanta Sports». Разрешение Мининформа на распространение данной продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь в настоящее время отсутствует», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, Мининформ запретил вещание указанных спортивных каналов с 12 апреля 2023 года на основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете Безопасности РБ.

Группа спортивных каналов «Setanta Sports 1» и «Setanta Sports 2» занимает ярко выраженную про-украинскую позицию.

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