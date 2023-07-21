Последнее обновление: 21.07.2023 14:40

Прокуратура потребовала продлить слушания по делу журналиста Павла Можейко

Сегодня, 20 июля, на проходящем в Гродно суде Павел Можейко и Юлия Юргилевич, которых обвиняют в содействии экстремистской деятельности, должны были выступить с последним словом.

Однако прокурор настоял на продлении слушаний, запросив приобщение к материалам дела скриншотов, предоставленных сотрудниками КГБ.

При этом обвинитель также потребовал дальнейшего рассмотрения дела в закрытом режиме, объяснив свой запрос тем, что комментировать скриншоты будет некий специалист по безопасности, личность которого нельзя раскрывать.

На суде Юргилевич и Можейко не признали свою вину и отказались давать показания.

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