Власти Беларуси приговорили журналиста «Комсомолки» к 3 годам колонии

Минский городской суд приговорил бывшего корреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Можейко признан виновным в разжигании социальной вражды и оскорблении Лукашенко, сообщает ТАСС.

В конце сентября 2021 года Можейко подготовил для сайта "Комсомольской правды в Беларуси" статью о минчанине Андрее Зельцере, смертельно ранившим сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка. В материале были воспоминания одноклассницы Зельцера, в которых ликвидированный силовиками при перестрелке Зельцер характеризовался положительно.

После публикации статьи Мининформ Беларуси заблокировало доступ к сайту издания в связи с размещением на нем сведений, способствующих "формированию источников угроз национальной безопасности".

Позднее руководство "Комсомольской правды" решило закрыть в Минске представительство издания.