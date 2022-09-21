Последнее обновление: 21.09.2022 10:10

Литовские пограничники развернули в Беларусь рекордное за сутки число мигрантов

Литовские пограничники на границе с Беларусью за последние сутки развернули 135 нелегальных мигрантов, что стало рекордным числом в этом году, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы.

Пограничники отмечают, что до этого рекордный суточный пик был зафиксирован 12 ноября прошлого года - тогда на территорию страны не впустили 144 нелегала. В этом году максимальное число, 125 мигрантов, пытались незаконно пересечь границу 27 августа.

В понедельник на латвийской границе не фиксировалось попыток незаконного пересечения границы, а польские пограничники развернули 20 мигрантов.

По сообщению СОГГЛ, белорусские службы в последнее время выбрали Литву основной тактической мишенью миграционного кризиса. Так, со второй половины августа еженедельно в Литву из Беларуси незаконно пытаются попасть более чем по 600 мигрантов, а в Польшу и Латвию соответственно в два с половиной и в девять раз меньше.

В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси не пустили более 15,2 тыс. таких мигрантов.

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