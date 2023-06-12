Прокуратура Литвы начала расследовать незаконный вывоз украинских детей в Беларусь

Генпрокурор Литвы Нида Грунскене начала досудебное расследование фактов возможного незаконного вывоза украинских детей в Беларусь.

Как сообщает пресс-службу литовской генпрокуратуры, решение о начале расследования было принято после просьбы министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса оценить информацию, предоставленную Светланой Тихановской.

В документах указывается, что после начала войны России против Украины более двух тысяч украинских детей, в основном сироты, были незаконно переселены с оккупированных РФ территорий Украины в лагеря в Беларуси.

Отмечается, что незаконный вывоз детей осуществляется по указанию или одобрению белорусского режима.

Сейчас в рамках этого досудебного расследования потерпевшими признаны около 100 человек. Более 360 беженцев, прибывших в Литву из Украины, допрошены в качестве свидетелей. Преступление, предусмотренное статьей 100-2 Уголовного кодекса Литвы "Развод детей" наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.