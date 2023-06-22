Последнее обновление: 22.06.2023 12:56

Украина ограничивает ввоз книг из Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым ограничивается ввоз издательской продукции из Беларуси.

«Подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины». Считаю Закон правильным», - сообщил Зеленский в telegram.

«Текст Закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли отдельные нормы Закона повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых, в контексте рекомендации Заключения Европейской комиссии по заявке Украины на членство в ЕС», - уточнил президент Украины.

Проект законоа был одобрен Радой Украины в июне 2022 года.

Ранее по теме


<Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование