Госсекретарь СГ подтвердил вывоз детей с оккупированных территорий Украины в Беларусь

Госсекретарь Союзного Государства Дмитрий Мезенцев подтвердил вывоз детей с оккупированных РФ украинских территорий в Беларусь.

При этом он утверждает, что дети из Донбасса, которые ездили на отдых в санатории Минской области, посещали Беларусь с соблюдением всех законных процедур так называемых Л/ДНР, с согласия родителей или «опекунов».

"Режим опекунства, режим согласования с родителями права переезда детей в Беларусь соблюдался в полной мере. Даже в этом случае все документы без каких-либо изъятий были в порядке. Одному из руководителей детского учреждения «министерство образования ЛНР» готовило доверенность на право переезда 30 детей-сирот в Беларусь с гарантированным возвращением", - заявил Мезенцев, которого цитирует ТАСС.

Он уточнил, что, согласно решению руководящих органов союза, более 2 тыс. детей из ДНР и ЛНР побывали в оздоровительных лагерях в Минской области.