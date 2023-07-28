Последнее обновление: 28.07.2023 17:46

Лукашенко устроил кадровую пятницу

Лукашенко 28 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.

Он назначил:

Геннадия Трубило - министром жилищно-коммунального хозяйства;

Алексея Ляхновича - министром транспорта и коммуникаций;

Игоря Брыло – своим помощником - инспектором по Витебской области.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Олега Жебина - генеральным директором ОАО "Нафтан";

Виталия Осипенко - генеральным директором ОАО "СветлогорскХимволокно";

Алексея Бевзюка - директором ОАО "Агат - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления";

Олега Буянова - генеральным директором республиканского унитарного производственно-торгового предприятия "Оршанский льнокомбинат";

Юрия Алексея - генеральным директором РУП "Национальная киностудия "Беларусьфильм";

Юрия Голубева - ректором Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина;

Андрея Ромашко - заместителем Министра жилищно-коммунального хозяйства;

Дениса Коржицкого - первым заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям;

Виктора Рагусского - заместителем председателя Минского облисполкома (вопросы строительства и ЖКХ);

Сергея Лободинского - членом Брестского облисполкома;

Елены Богдан - заместителем Государственного секретаря - членом Постоянного комитета Союзного государства.

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