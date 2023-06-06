Последнее обновление: 06.06.2023 12:39

Власти назначили пропагандиста Гигина директором нацбиблиотеки

Руководивший обществом «Знание» пропагандист Вадим Гигин получил должность гендиректора Национальной библиотеки.

“Руководить “алмазом знаний” – это почётно и одновременно очень ответственно. Основная задача – сохранить и приумножить вековой опыт Национальной библиотеки Беларуси”, – заявил министр культуры Анатолий Маркевич, представляя Гигина коллективу библиотеки.

Маркевич добавил, что Гигину придется также обеспечивать “кадровую безопасность”, укреплять материальную базу, пересмотреть структуру и штат библиотеки.

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