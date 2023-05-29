Последнее обновление: 29.05.2023 13:09

Финны считают угрозу агрессивной войны все более вероятной

Жители Финляндии сейчас считают угрозу агрессивной войны более вероятной, чем три года назад, говорится в исследовании, результаты которого были опубликованы на сайте МВД Финляндии.

Число респондентов, которые считают войну вероятной угрозой, выросло на 15 процентных пунктов, если сравнивать с предыдущим опросом 2020 года.

Исследователи считают, что это связано с войной РФ против Украины, а также с дискуссией о политической позиции России и Финляндии.

Это также нашло свое отражение в вопросах о необходимости гражданской защиты: девять из десяти финнов считают, что гражданская защита является необходимой мерой безопасности.

В исследовании приняли участие около 3000 жителей Финляндии. Опрос проводят каждые три года с 1992 года.

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