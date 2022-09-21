Президент Финляндии: Путин пошел ва-банк, поставив на кон будущее России

Решением провести так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины Владимир Путин рискует будущим и экономикой России. Об этом заявил президент Финляндии Сауле Ниинистё на пресс-конференции на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник.

"Сейчас мы в ситуации, когда Путин, используя термин покера, ушел ва-банк, и играть таким образом крайне рискованно. Под ва-банком я имею в виду, к примеру, будущее и экономическое будущее России", - отметил президент, которого цитирует Helsingin Sanomat .

Финский президент добавил, что так называемые "референдумы" на оккупированных украинских территориях даже нельзя назвать референдумами: "Они преследуют цель создать квазиюридический статус, который предоставит квазиюридические права для вторжения в эти территории".