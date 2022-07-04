Россия угрожает Финляндии из-за намерения разместить базу НАТО

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отреагировал на предложение мэра финского города Лаппеенранта на границе с Россией предоставить городской аэропорт для размещения базы НАТО в случае необходимости.

По его словам, мэр города Лаппеенранта ошибается в том, что база НАТО создаст в городе чувство безопасности.

"В случае начала боевых действий удары наносятся прежде всего по военной инфраструктуре противника. Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Напротив. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура", – заявил Володин, передает "Европейская правда".

Как сообщалось, власти финского города Лаппеенранта на границе с Россией рассматривают возможность создать базу НАТО после присоединения Финляндии к Альянсу. Лаппеенранта расположен примерно в 25 км от российской границы.