Последнее обновление: 06.06.2023 18:36

Финляндия высылает девять российских "дипломатов"

Правительство Финляндии приняло решение выслать девять работников российского посольства из-за разведывательной деятельности, сообщила пресс-служба правительства.

Решение о высылке россиян принял министерский комитет по вопросам внешней политики и политики безопасности при президенте и правительстве Финляндии. Отмечается, что их деятельность несовместима с дипломатическим статусом.

В правительстве Финляндии сообщили, что МИД страны проинформирует об этом российского посла.

30 мая Министерство иностранных дел России вызвало финского посла Антти Хелантеря, которому сообщило о закрытии с 1 июля канцелярии российского посольства в городе Лаппеенранта.

Также с 1 июля прекратят работу отделения генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, в Петрозаводске и Мурманске, функционировавшие с начала 1990-х годов.

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