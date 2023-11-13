Последнее обновление: 13.11.2023 11:36

Финляндия перестала пускать в страну велосипедистов из России

Финские пограничники на пунктах пропуска на юго-востоке страны перестали пускать в страну людей, прибывающих из России на велосипедах, сообщила в воскресенье телерадиокомпания Yle.

Юкка Луккари, заместитель командующего Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии рассказал, что нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах.

"За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление", – сказал он.

По словам Луккари, в прошлом люди, которые пересекали границу на велосипедах, использовали их для коротких местных поездок.

"Теперь люди пытались пересечь границу без необходимых бумаг, без работающих велосипедных фонарей и шлемов", – пояснил он.

Когда было замечено, что велосипедистов становится все больше, было решено бороться с этим явлением. С прошлого четверга люди не могут въезжать в Финляндию из России на велосипедах через пограничные переходы на юго-востоке страны.

"С точки зрения Финляндии, вполне оправдано сосредоточить контроль на автомобильном транспорте. Это поможет лучше контролировать трафик через границу", – говорит Луккари.

Ранее Финляндия запретила въезд российских легковых автомобилей. В сентябре пограничная служба объявила, что автомобили, зарегистрированные в России, больше не будут пропускать в Финляндию.

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