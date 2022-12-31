Последнее обновление: 31.12.2022 12:22

Лукашенко «одарил» чиновников классами

Лукашенко указом №445 от 30 декабря 2022 года присвоил классы высокопоставленным чиновникам.

В частности, высший класс 1-го ранга государственного гражданского служащего присвоен премьеру Роману Головченко, глава администрации Игорю Сергеенко, главе КГК Василию Герасимову, главе Нацбанка Павлу Каллауру, управляющему делами президента Юрию Назарову.

Высший квалификационный класс 1-го ранга присвоен главам Конституционного и Верховного судов Петру Миклашевичу и Валентину Сукало.

Высший класс 2-го ранга государственного гражданского служащего заработали глава ЦИК Игорь Карпенко, глава Белстата Инна Медведева, а также председатели облисполкомов и Мингорисполкома.

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