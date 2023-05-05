Более 30 стран будут контролировать допуск к соревнованиям спортсменов Беларуси и РФ

США, Великобритания, Франция и еще 33 государства в четверг заявили в совместном письме, что будут следить за выполнением рекомендаций Международного Олимпийского комитета (МОК) относительно возможного участия спортсменов РФ и Беларуси в Олимпиадах.

"Мы будем внимательно следить за выполнением рекомендаций МОК и международных спортивных федераций в ближайшие недели. Если эти вопросы не будут решены, мы ожидаем, что МОК пересмотрит свой подход", - говорится распространенном Госдепом письме.

28 марта МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом они должны соответствовать определенным критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает военное вторжение РФ в Украину. Кроме того, в соревнованиях запрещено выступать спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам.