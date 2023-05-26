FIS продлила запрет на участие спортсменов Беларуси и РФ в соревнованиях по лыжному спорту

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на заседании Совета, накануне Конгресса организации, продлила отстранение от соревнований российских и белорусских спортсменов несмотря на обратные рекомендации президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

"Текущая политика FIS, которая не позволяет российским и белорусским спортсменам, и официальным лицам участвовать в соревнованиях FIS, будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления", — говорится в заявлении Совета FIS, передает УНН.