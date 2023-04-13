Белорусских триатлонистов допустили к международным соревнованиям

Российские и белорусские триатлонисты смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, в соответствии с рекомендацией МОК.

"Сегодняшнее решение было принято для того, чтобы открыть путь для независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, а также официальных лиц из обеих стран для участия в соревнованиях. World Triathlon работает с МОК над организацией независимой проверки и допуска спортсменов и официальных лиц из этих стран", - говорится в заявлении Международного союза триатлона.