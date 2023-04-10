Глава МВД Германии призвала страны обходить решение МОК

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер угрожает запретить российским спортсменам въезд в страну, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит их к соревнованиям.

"Страны, в которых происходят крупные спортивные события, не бессильны. Они могут контролировать, могут ли россияне участвовать в них, выдавая визы", - заявила Фезер, передает ntv.

"Если мы организуем международные соревнования в Германии, то мы можем действовать соответствующим образом. Здесь мы всегда будем действовать с четкой позицией", - подчеркнула она.

Открытие международных соревнований для спортсменов из России было бы "пощечиной украинским спортсменам", подчеркивает Фезер.

"Предлагать поджигателю войны Путину пропагандистскую сцену означало бы предать все ценности спорта", - сказала министр.

28 марта исполком МОК на своем заседании принял рекомендацию международным спортивным федерациям вернуть российских и белорусских спортсменов, но поставил ряд условий. Условия, в частности, предусматривают, что спортсмены с российским или белорусским паспортом соревнуются только как нейтральные индивидуальные атлеты.