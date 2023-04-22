Международная федерация стрельбы из лука пустила спортсменов РФ и Беларуси на соревнования

Международная федерация стрельбы из лука решила допустить спортсменов Беларуси и РФ к международным соревнованиям.

"Исполнительный совет Международной организации стрельбы из лука подробно обсудил рекомендации Международного олимпийского комитета по оценке пути возвращения нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом к индивидуальным международным соревнованиям.

Федерация изучит график возвращения этих спортсменов при условии, что они смогут «доказать нейтралитет через независимый процесс проверки».

При этом остаются в силе запреты на использование национальных флагов и гимнов РФ и Беларуси на всех соревнованиях.