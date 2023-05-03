Последнее обновление: 03.05.2023 08:25

На границе Латвии и Беларуси трое мигрантов напали на латвийского пограничника

На границе Латвии и Беларуси при попытке незаконного пересечения группой из около 90 мигрантов трое граждан Индии напали на латвийского пограничника, их задержали.

Об этом сообщил глава МВД Латвии Марис Кучинскис на заседании правительства, сообщает LETA. По его словам, остановить нападавших смогли лишь с помощью служебных собак.

Министр отметил, что ситуация на границе между Латвией и Беларусью до сих пор остается неспокойной, поскольку десятки нелегалов не оставляют надежды пробраться на территорию Евросоюза. Летом количество нелегальных мигрантов будет только расти, соответственно, увеличится и объем работы, который выполняют пограничники.

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