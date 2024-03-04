Латвия отмечает увеличение числа мигрантов на границе с Беларусью

С наступлением весны власти Латвии отмечают увеличение числа мигрантов на границе с Беларусью.

"Последние дни показывают, что количество нарушений вновь увеличивается", - заявил начальник пограничной службы Латвии Гунтис Пуятс.

По его словам, за первые дни марта было предпринято уже 46 попыток незаконного пересечения границы по сравнению с 75 случаями в феврале. Пуятс объясняет рост мигрантов теплой погодой.

В прошлом году Латвия заявила, что пресекла более 13 000 попыток незаконно пересечь границу ЕС с Беларусью, а в 2022 году - 5300 попыток.