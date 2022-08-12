Последнее обновление: 12.08.2022 15:06

Латвия сообщила о росте мигрантов с территории Беларуси

Поток мигрантов на границе Латвии и Беларуси снова увеличивается, поскольку Латвия по-прежнему является страной-мишенью белорусской гибридной атаки.

Об этом 12 августа заявил глава Государственной пограничной службы Гунтис Пуджатс Латвийскому телевидению.

Пуджатс сообщил, что с апреля ситуация с миграционными потоками на границе Латвии с Беларусью стабилизировалась.

«Латвия оставалась в тени, давление было направлено против Литвы, Польши», - сказал начальник пограничной службы.

Однако в августе и особенно в последние дни ситуация на латвийской границе становится все более напряженной.

«Есть люди, которых умышленно отвлекают. Была предпринята попытка 30 человек [незаконно пересечь границу], причем 10 человек в последний день. В результате Латвия снова станет горячей в этой гибридной атаке», - сказал Пуджатс.

В распоряжении Государственной пограничной службы есть информация о том, что эти потоки формируются намеренно и людей направляют к границам Латвии.

«Нарушения на юге Литвы изначально были доминирующими. Затем постепенно группы приблизились к северу Литвы и Латвии», - сказал Пуджатс.

Пограничники выяснили, что белорусская сторона помогает мигрантам, перерезая забор в отдельных местах.

«Мы продолжаем сталкиваться с гибридными атаками – белорусский режим намеренно направляет и поддерживает правонарушителей для незаконного въезда в Латвию», - сказал Пуйатс.

Глава Государственной пограничной службы обратился за поддержкой к Министерству обороны. Государственная полиция уже подтвердила, что они пойдут поддерживать пограничников.

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