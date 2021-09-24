Латвия установит на границе с Беларусью подаренный Словенией забор

Латвия на следующей неделе установит на границе с Беларусью, где наблюдается наплыв нелегальных мигрантов, подаренные Словенией 5 км забора с колючей проволокой.

Об этом в пятницу сообщил министр обороны республики Артис Пабрикс, передает ТАСС.

"Информирую, что сегодня 3-й Латгальской бригаде земессардзе (ополчение) было передано предоставленное Словенией временное ограждение. На следующей неделе с помощью инженеров армии оно будет установлено. Ждем последних согласований от пограничников для начала работы", - сообщил Пабрикс.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Беларуси. С 10 августа были пресечены попытки 1 334 лиц незаконно пересечь границу, а всего с начала года было задержано 390 человек. Правительство Латвии ввело с 11 августа и до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Беларусь.

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад объявила о намерении обустроить 173 км границы с Беларусью, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в €27,6 млн, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за выявленных Госконтролем недочетов процесс строительства все еще не окончен. В августе правительство одобрило выделение финансирования в размере €1,7 млн на установку временного заграждения из колючей проволоки на границе. Всего для завершения строительства пограничной инфраструктуры необходимо порядка €30 млн.

В начале сентября Минобороны Латвии сообщило, что Словения подарит республике 5 км заграждения с колючей проволокой для защиты восточной границы.