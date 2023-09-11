Литва поможет Латвии с охраной границы с Беларусью

Двадцать литовских пограничников отправятся на помощь Латвии, которая сталкивается с рекордными потоками нелегальных мигрантов, заявил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнолдас Абрамавичюс.

"Предварительное решение — отправить на помощь до 20 пограничников", — сказал вице-министр.

В воскресенье мигранты пытались незаконно проникнуть в Латвию 256 раз. Это самое большое число, зафиксированное на данный момент.

Между тем, за последние недели в Литве вообще не зафиксировано или зафиксировано лишь несколько попыток незаконного пересечения границы, сообщает LTR.

В этом году сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) не допустили проникновение в Литву в несанкционированных местах в общей сложности 1,6 тыс. нелегальных мигрантов из Беларуси. В 2022 году литовские пограничники развернули 11,2 тыс. таких лиц.

С 3 августа 2021 года, когда литовские пограничники получили право разворачивать нелегальных мигрантов, около 20,9 тыс. из них не пустили в страну из Беларуси. Некоторые иностранцы неоднократно пытались проникнуть в Литву.

В конце прошлой недели Государственная пограничная охрана (ГПО) предотвратила 472 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а по гуманитарным причинам пересечь границу было разрешено двум лицам, сообщили в ГПО.

Для сравнения — в минувшую среду пограничники предотвратили 146 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, в четверг — 173, в пятницу — 115, в субботу — 101, в воскресенье — 256.

В минувшую среду пограничная охрана предотвратила 146 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

Всего в этом году было предотвращено нелегальное пересечение границы 7856 лицами, а 318 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.