Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25%

Правление Нацбанк Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25%, сообщает пресс-служба регулятора.

"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых. Это поддержит эффекты от предыдущих мер по усилению привлекательности гривневых активов, позволит и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка и формировать надлежащие предпосылки для сохранения устойчивого тренда на снижение инфляции и смягчения наиболее обременительных валютных ограничений", - говорится в сообщении.

В НБУ указали, что инфляция стремительно снижается. Объяснили это в том числе мерами НБУ по поддержанию курсовой устойчивости, отметив при этом, что из-за влияния войны ценовое давление остается высоким.

"В 2023 году инфляция замедлится до 14,8%, а в последующие годы – вернется к однознаковому уровню", - ожидают в НБУ, передает УНН.

Также прогнозируется, что экономика уже в этом году вернется к росту, который ускорится в последующие годы на фоне заложенного в прогноз снижения рисков безопасности.

Обновленный макропрогноз, отмечает регулятор, предусматривает начало цикла снижения учетной ставки в IV квартале 2023 года. Но, отмечают в Нацбанке, "даже при таком сценарии монетарные условия будут оставаться достаточно жесткими на прогнозном горизонте, учитывая дальнейшее замедление инфляции, улучшение инфляционных ожиданий и, соответственно, сохранение высокой реальной доходности гривневых инструментов".

"НБУ готов корректировать время и темп изменения учетной ставки, учитывая дальнейшее развитие событий на валютном рынке, инфляционную динамику, устойчивость международной поддержки и результативность мер по обеспечению привлекательности гривневых инструментов", - подчеркнули в Нацбанке.