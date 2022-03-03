Последнее обновление: 03.03.2022 18:42

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 10%

Национальный банк Украины отложил принятие решения по размеру учетной ставки, оставив ее неизменной на уровне 10%.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

"Национальный банк остается преданным режиму инфляционного таргетирования. В то же время сейчас из-за вынужденного введения административных ограничений рыночные монетарные инструменты, в частности учетная ставка, не играют ощутимой роли в функционировании денежно-кредитного и валютного рынков. Учитывая это... учетная ставка будет оставаться неизменной на уровне 10%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после освобождения территории Украины от российских захватчиков и возвращения экономики и финансовой системы к функционированию в рыночных началах Национальный банк вернется к традиционному формату инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом, передает УНИАН.

"В минимально достаточные сроки нормальная работа валютного рынка будет восстановлена, валютные ограничения будут отменены до довоенного уровня. Впрочем, этот процесс может быть поэтапным", - говорится в сообщении.

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