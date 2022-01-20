Нацбанк Украины повышает учетную ставку с 9% до 10%

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 9% до 10%, сообщил в четверг глава НБУ Кирилл Шевченко.

«Национальный банк принял решение повысить учетную ставку с 9% до 10% с 21 января 2022 года», - сказал Шевченко.

Решение регулятора он объяснил тем, что «реализация значительного количества проинфляционных рисков требует ужесточения монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до целевого показателя в 5%».

Инфляция в Украине в 2021 ускорилась до 10%. На 2022 год власти Украины прогнозируют инфляцию на уровне 6,2%.