Нацбанк Украины на фоне войны не стал менять учетную ставку

Национальный банк Украины на фоне военного вторжения РФ решил отложить рассмотрение вопроса об изменении учетной ставки, сохранив ее на уровне 10%.

"При текущих условиях влияние учетной ставки на функционирование денежно-кредитного и валютного рынков является ограниченным. Принимая это во внимание, она и в дальнейшем будет оставаться неизменной - на уровне 10%», - сказано в сообщении.

В Нацбанке добавили, что после нормализации функционирования экономики и финансовой системы регулятор постепенно вернется к режиму инфляционного таргетирования с плавающим курсообразованием и откажется от финансирования бюджета.