Нацбанк Украины пвысил учетную ставку до 9% годовых

Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 9% годовых.

Как сообщает пресс-служба регулятора, это решение направлено на «нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до 5%».

«В случае дальнейшей реализации проинфляционных рисков Национальный банк готов повышать ключевую ставку на ближайших заседаниях правления по монетарной политике», - говорится в сообщении.

Следующее заседание правления Нацибанка Украины по вопросам монетарной политики состоится 20 января 2022 года.