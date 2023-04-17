Последнее обновление: 17.04.2023 13:13

Словакия завершила передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине

Словакия уже передала Украине все 13 истребителей МиГ-29, которые ранее правительство страны решило предоставить нашей стране для противостояния российскому вторжению.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает Aktuality.

После того как первые четыре истребителя передали украинским пилотам в марте этого года, остальные девять самолетов также уже успешно предоставили украинским силам.

"Эту передачу осуществили наземным транспортом с учетом максимальной безопасности, еще раз огромная благодарность всем привлеченным силам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция", – подчеркнул Надь.

В марте Вооруженные силы Словакии обнародовали видео, на котором показали процесс отправки первых четырех советских истребителей МиГ-29 Украине.

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