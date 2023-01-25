Словакия готова предоставить Украине Т-72 и МиГ-29

Словакия пока не обсуждает вопрос предоставления Украине танков Leopard 2, но может передать советские Т-72, если союзники предложат замену, заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Летом 2022 года мы согласились с Германией, что сможем передать Украине 30 БМП в обмен на 15 Leopard. В декабре 2022 года мы получили только один танк. Ожидаем, что в марте получим еще два танка, и будем получать их каждый месяц, пока не получим все. Но о передаче Leopard от Словакии Украине переговоры не ведутся", - рассказал он.

Надь в то же время напомнил, что Словакия имеет на вооружении 30 советских танков T-72. "Мы готовы их передать Украине хоть завтра, (если) мы получим необходимую поддержку от западных стран", - добавил чиновник.

Также Надь на брифинге подтвердил, что Словакия готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29.

"Самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии", - сказал министр обороны Словакии.

Он добавил, что правительство Словакии будет учитывать заинтересованность правительства Украины. Также будет учтена позиция стран-союзников по этой передаче.

"Мы сейчас это обсуждаем, мы хотели бы передать их (самолеты) именно Украине", - подчеркнул Надь.