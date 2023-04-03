Эрдоган ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.

Как отмечает финское агентство Yle, процесс финализации решения оказался почти "молниеносным". Для сравнения, когда в НАТО принимали Северную Македонию, то после решения парламента до момента утверждения президентом прошло две недели.

Последним формальным шагом, который поставит точку в процедуре ратификации, будет доставка документов в Вашингтон.

Парламент Турции единогласно согласовал вступление Финляндии в НАТО в ночь на 31 марта. Генсек Йенс Столтенберг после того заявил, что Финляндия официально станет членом НАТО в ближайшие дни.

В то же время, перспективы вступления Швеции, которая до сих пор ждет согласия Венгрии и Турции, стали еще более неопределенными. В Стокгольме уже не уверены, что смогут завершить процесс вступления до саммита НАТО в Вильнюсе.