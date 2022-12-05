В парламент Финляндии внесен законопроект о вступлении в НАТО

В парламент Финляндии поступил законопроект о вступлении в НАТО не смотря на то, что пока лишь 28 членов альянса из 30 ратифицировали присоединение Финляндии.

"На данный момент 28 из 30 стран-членов НАТО ратифицировали. Ратификация Турцией и Венгрией еще не завершена. По закону, парламент может рассмотреть предложение правительства до того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протокол о присоединении Финляндии", - говорится в сообщении на сайте финского МИД.

В мае Финляндия и соседняя Швеция подали заявки на членство как ответную меру на вторжение России в Украину. Тогда в Финляндии 188 из 200 депутатов поддержали заявку, восемь высказались против. Для одобрения заявки достаточно простого большинства в парламенте.