В Финляндии будет базироваться штаб сухопутных войск НАТО. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Глава Минобороны отметил, что все страны-члены Альянса дали свое политическое согласие на ключевые цели Финляндии по ее интеграции в НАТО, сообщает Reuters.

"В Финляндии будет размещено командование сухопутных войск НАТО, и в Финляндии будут присутствовать сухопутные войска", – сказал Хяккянен.

По его словам, этот штаб Альянса в Финляндии будет иметь задачу управлять наземными военными операциями на севере Европы и в Скандинавии.

Он отказался сообщить точное местоположение штаба или количество войск НАТО, которые будут размещены в стране, сказав, что детальное планирование все еще продолжается.

Министр обороны отметил, что в новой командной структуре НАТО все североевропейские страны будут подчиняться Объединенному командованию ОВС НАТО в американском Норфолке.

"Эти решения укрепляют безопасность Финляндии и одновременно безопасность Северной Европы, и они имеют значительную пользу для безопасности всего Альянса", – сказал Хяккянен.