Большинство финнов высказались за вступление в НАТО независимо от ситуации со Швецией

Большинство опрошенных финнов считают необходимым продолжать процедуру вступления Финляндии в НАТО, не дожидаясь Швеции, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой опрос общественного мнения компании Taloustutkimus.

Так, 53% респондентов ответили отрицательно на вопрос, должна ли Финляндия дожидаться Швеции, даже если процесс присоединения этой страны к альянсу затянется. При этом лишь 28% опрошенных заявили, что Финляндии не стоит становиться новым членом НАТО одной, без Швеции.

Опрос проходил 30 января - 1 февраля, в нем принял участие 1021 человек, передает Интерфакс.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

В настоящее время из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.