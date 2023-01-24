Финляндия может вступить в НАТО отдельно от Швеции. Об этом заявил глава МИД страны Пекка Хаависто.

Он подчеркнул, что совместное вступление пока остается основным вариантом.

Как известно, Эрдоган отказался поддерживать заявку Швеции после акции с сожжением Корана возле посольства Турции в Стокгольме.

Глава МИД Финляндии предложил подождать несколько недель прежде, чем три страны вернутся к переговорам. Он считает, что Турция будет тянуть с одобрением заявок в НАТО, и эта задержка "продлится до выборов в Турции в середине мая".