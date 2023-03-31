Лукашенко: Я поручил восстановить стартовые площадки ядерных ракет

Лукашенко на прошлой неделе дал поручение восстановить все стартовые площадки, на которых во времена СССР размещались стратегические ракеты «Тополь».

Он утверждает, что после развала СССР была взорвана только одна площадка, остальные остались нетронутыми.

Лукашенко также пообещал «обеспечивать независимость страны всем, чем возможно, в том числе и ядерным оружием». «Это наше оружие, которое будет обеспечивать нашу независимость», - заключил он.

«Мы договорились с Путиным, если надо, то введем и стратегическое оружие. И они должны, мерзавцы, на Западе понимать, что, защищая свои страны, мы ни перед чем не остановимся», - позже заявил Лукашенко.