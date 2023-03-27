Последнее обновление: 27.03.2023 18:24

Совбез ООН на этой неделе обсудит размещение ядерного оружия РФ в Беларуси

Заседание Совета Безопасности ООН по заявлению президента России Владимира Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия должно состояться на этой неделе, сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Насколько мне известно, заседание должно состояться на этой неделе. Но это, конечно, вопрос к самому Совету Безопасности", - ответил Дюжаррик на соответствующйи вопрос в ходе брифинга.

Ранее с требованием созвать заседание Совбеза обратилась Украина, заявив, что решение Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси подрывает основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом.

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